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16:49, 19 июня 2025Культура

Папа Римский оказался родственником Джастина Бибера, Анджелины Джоли и Мадонны

У Папы Римского Льва XIV нашли родственные связи с Мадонной и Джастином Бибером
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Недавно избранный Папа Римский Лев XIV состоит в родстве с актрисой Анджелиной Джоли, певцом Джастином Бибером и исполнительницей Мадонной. Об этом пишет The Hill со ссылкой на исследование профессора Гарвардского университета Генри Луиса Гейтса-младшего.

Отмечается, что глава Римско-католической церкви оказался связан со знаменитостями через канадского предка по имени Луи Буше де Гранпре (XVII век), который родился в Труа-Ривьере, Квебек.

Ранее американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино встретился с новым Папой Римским и взволновал фанатов.

Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня. Лев XIV сменил на посту Франциска (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру»), которого не стало на 89-м году жизни 21 апреля.

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