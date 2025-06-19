Россиянам назвали три самых переоцененных актива 2025 года

Инвестор Гришин назвал золото переоцененным активом

Золото — один из самых переоцененных активов 2025 года, рассказал инвестор, серийный предприниматель Сергей Гришин. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру». Он также добавил, что 2025 год — один из самых сложных в экономической сфере за последние несколько лет.

«Сейчас либо можно получить очень много, воспользовавшись окном возможностей, которое предоставлено нам из-за геополитики, либо потерять все. Высокая ставка, неоднозначное поведение [президента США Дональда] Трампа, украинский конфликт дают нам неоднозначные ответы на вопрос "куда вложиться?". В связи с этим появляются переоцененные активы. Проблема переоцененных активов в том, что если они будут расти, то совсем немного, а если падать, то очень сильно», — объяснил Гришин.

Один из самых переоцененных активов сейчас — это золото, несмотря на то, что мы видим тренд на его рост Сергей Гришин инвестор, серийный предприниматель

Инвестор отметил, что в этом году стоимость золота обновила очередной исторический максимум. Он добавил, что вверх оно пошло в том числе и после того, как центробанки мира стали его закупать как защитный актив, как замену доллару.

«Золото растет в цене во все нестабильные времена: инфляции, финансовые кризисы и геополитические неопределенности. Сейчас мы видим, что золото стоит уже дорого, и оно явно переоценено. Также рост золота в цене больше связан со страхами, а не с реальным дефицитом или промышленным спросом. Как только геополитическая напряженность спадет, а ситуация с заморозкой российских активов разрешится, есть риск, что золото упадет и упадет очень сильно», — сообщил эксперт.

Также Гришин рассказал, что криптовалюты становятся альтернативой золоту.

«Биткоин ограничен в количестве и является невозобновляемым ресурсом, а это значит, что долгосрочно он будет только расти. Его часто называют "цифровым золотом". Уже сейчас многие собираются держать свои активы именно в крипте, в Америке даже планируют открытие банка криптовалюты. Поэтому вывод по золоту довольно простой: вы покупаете актив за дорого, но с большим потенциалом падения», — обратил внимание инвестор.

Еще одним переоцененным активом специалист назвал рубль. По его словам, справедливый курс в районе 90 с учетом текущих цен на нефть.

Несмотря на то, что я очень позитивно смотрю на рубль и считаю его вполне хорошей валютой, но его курс сейчас переоценен Сергей Гришин инвестор, серийный предприниматель

«То, что рубль сейчас укреплен, помимо прочего, связано с тем, что многие держат деньги на депозитах из-за высокой ставки, и спрос на доллары в связи с этим невысокий. Плюс, государству в целом пока что выгоден такой курс в рамках борьбы с инфляцией. Но это временная история: могут отмениться санкции, ставка упадет и так далее. Это приведет к тому, что рубль придет к своему фундаментальному курсу, который больше, чем текущий», — сообщил Гришин.

Третий переоцененный актив, по словам инвестора, акции Tesla.

«Сейчас стоимость компании — 170 годовых прибылей. Это говорит о том, что инвесторы делают ставку на светлое будущее этой компании. Для сравнения: Toyota и Ford стоят 7-8 годовых прибылей. И эти гиганты автопрома производят гораздо больше машин, чем Tesla, а сама компания оценивается меньше. Считается, что в будущем она будет захватывать рынок электромобилей и будет лидером. Но по факту этот вопрос остается открытым», — отметил он.

Специалист добавил, что Tesla по цене схожа с авто премиум сегмента: BMW, Mersedes, а также есть еще китайские авто, которые на очень хорошем уровне делают электрокары.

«Получается, что Tesla зажата между европейскими мастодонтами, китайцами и вспыльчивым [предпринимателем, миллиардером] Илоном Маском. Поэтому эта оценка в 170 прибылей выглядит скорее пугающе, а если посмотреть на график, то мы увидим, что полгода назад она стоила почти в два раза дороже», — заключил Гришин.

Ранее аналитики Citigroup Inc спрогнозировали, что во второй половине следующего года золото вернется к 2500-2700 долларам за унцию. Причинами такой динамики они считают слабый инвестиционный спрос и понижение ставок Федеральной резервной системы США.