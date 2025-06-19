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22:38, 19 июня 2025Россия

Песков оценил возможность возвращения западных компаний в Россию

Песков заявил, что возвращение западных компаний в Россию пока нереалистично
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Возвращение западных компаний в Россию «пока нереалистично», гипотетические рассуждения об этом есть, однако практических шагов никто не делает. Об этом в интервью RT высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются. Гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто, очевидно, что не будет делать, исходить нам надо из этого, выстраивать нашу тактику и стратегию развития с учетом вот этого статуса-кво», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков сообщил, что снижение ключевой ставки Банка России на процентный пункт недостаточно. По его словам, нынешняя ключевая ставка тормозит российскую экономику, однако это осознанное и спланированное торможение. При этом споры, как отметил официальный представитель Кремля, идут о том, нужно ли продолжать это торможение или уже настало время ускоряться.

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