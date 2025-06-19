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14:33, 19 июня 2025Экономика

Песков указал на тормозящий экономику России фактор

Песков: Нынешняя ключевая ставка Банка России тормозит экономику
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Снижение ключевой ставки Банка России на процентный пункт недостаточно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, нынешняя ключевая ставка тормозит российскую экономику, однако это осознанное и спланированное торможение. Споры же, как отметил Песков, идут о том, нужно ли продолжать это торможение или уже настало время ускоряться.

По мнению экономиста Николая Кульбаки, на следующем заседании Банка России, которое состоится 25 июля, ключевую ставку могут понизить. Он полагает, что вероятность такого развития событий довольно высока.

Между тем руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что регулятор продолжит добиваться снижения инфляции до четырех процентов.

Некоторые эксперты полагают, что если Банк России не начнет последовательно снижать ставку, то экономике не избежать переохлаждения.

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