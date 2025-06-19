Предсказано будущее ключевой ставки Банка России

Экономист Кульбака предрек снижение ключевой ставки в июле

Ключевая ставка может быть снижена на следующем заседании Банка России, которое запланировано на 25 июля, но однозначно сказать это на сегодняшний день нельзя, считает экономист, кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Следующее заседание у нас будет уже в июле. Будет ли снижена процентная ставка, это вопрос дискуссионный. Скорее всего, да, но говорить о том, что сильно снижается инфляция, я этого пока не вижу», — сказал Кульбака.

По его мнению, невозможно на коротких промежутках времени оценивать скорость снижения инфляции.

«Движение инфляции — это месяцы, а если вы пытаетесь смотреть это на интервале недель, то ваша ошибка будет очень высока. Сейчас период сезонного снижения цен на многие товары и фактически инфляция снижается во многом благодаря этому», — уточнил эксперт.

Он отметил, что вероятность снижения ключевой ставки довольно высока, но однозначно говорить о том, что она будет снижена в следующий раз, нельзя.

Генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова давала прогноз, что июньское снижение ключевой ставки в России не будет последним в 2025 году. По ее оценке на следующем заседании совет директоров регулятора с большой долей вероятности сохранит курс на ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) и понизит ставку еще на 100 базисных пунктов, до 19 процентов годовых.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с рекордных 21 до 20 процентов годовых.