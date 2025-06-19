41-летняя певица Алсу похвасталась фигурой в наряде с глубоким декольте

Российская певица Алсу похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) звездного фотографа Владимира Широкова.

41-летняя поп-исполнительница предстала на размещенном кадре в облегающем наряде белого цвета с глубоким декольте. При этом оказалось, что на нем также присутствуют золотистые булавки, которые соединяют две части изделия на груди.

Для образа визажисты сделали артистке макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, предложили ей примерить массивные золотые серьги и уложили волосы в аккуратные локоны.

В ноябре прошлого года Алсу раскрыла главный недостаток своей внешности. Тогда певица призналась, что хотела бы изменить форму ушей.