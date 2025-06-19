Популярная юмористка получила комплимент от Николая Цискаридзе и не поверила в это

Юмористка Щербакова не поверила в то, что ее творчество нравится Цискаридзе

Популярная российская стендап-комикесса и участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Варвара Щербакова в беседе с бывшей фигуристкой Евгенией Медведевой заявила, что ей трудно поверить в то, что ее творчество нравится российскому артисту балета Николаю Цискаридзе и другим известным людям. Запись интервью, в котором юмористка рассказала об этом, доступна на YouTube.

В ответ на слова Медведевой о том, что Цискаридзе в одном из интервью заявил, что ему нравится смотреть шоу «Женский стендап», Щербакова призналась, что не ожидала получить от деятеля искусства такой комплимент.

«Это поразительно, я не верю в то, что эти люди знают о моем существовании. Для меня это поразительно. Николай Цискаридзе мне написал, он говорит: "Посмотрел твой концерт, так здорово, так понравилось". Да я каждый раз вообще в каком-то шоке от этого, что я могу ему написать и позвать его гостем [на шоу]», — отметила юмористка.

Щербакова добавила, что ей до сих пор сложно свыкнуться с тем фактом, что она популярна. Она предположила, что такое чувство останется у нее навсегда.

Ранее юмористка Мария Щербакова в подкасте «Шутницы» раскрыла реакцию иностранца на ее шутки. По словам Щербаковой, к ней в кафе подошел незнакомец, который узнал ее и похвалил ее творчество.