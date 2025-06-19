Появились подробности о содержании бизнесмена Карапетяна под стражей в Армении

Адвокат Гаспарян: Карапетян находится в СИЗО «Армавир»

Глава российской компании «Ташир» Самвел Карапетян находится в следственном изоляторе (СИЗО) «Армавир» в Армении и сохраняет позитивный настрой. Подробности раскрыла адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян, передает РИА Новости.

«Он находится в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир". Мои коллеги сегодня его навестили. Вчера у него был, как всегда, позитивный настрой на лучшее», — сказала Гаспарян.

Ранее адвокат бизнесмена Армен Фероян заявил, что Карапетяна обвиняют в призывах к захвату власти.

17 июня дома у Карапетяна прошли обыски после его слов о поддержке Армянской апостольской церкви. Произошло это на фоне конфликта премьера Никола Пашиняна, поводом для которого стала позиция представителей армянской церкви по отношениям и мирному урегулированию с Азербайджаном.