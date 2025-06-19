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23:49, 19 июня 2025Мир

Президент Израиля высказался о возможной ликвидации Хаменеи

Президент Герцог: Израиль не преследует цели свержения власти в Иране
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Gora / IMAGO / Global Look Press

Военная операция против ядерной программы Ирана была верным решением, однако свержение власти в исламской республике не является целью Израиля. Об этом в интервью Bild заявил израильский президент Ицхак Герцог.

«Мы должны были устранить эту угрозу, и это то, что мы делаем. У нас нет цели в отношении [верховного лидера Ирана аятоллы Али] Хаменеи или смены режима», — сказал он.

Глава государства, однако, отметил, что ликвидация Хаменеи может стать «побочным эффектом», который в долгосрочной перспективе пойдет иранскому народу «на пользу».

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что устранение Хаменеи — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать.

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