Президент Израиля высказался о возможной ликвидации Хаменеи

Президент Герцог: Израиль не преследует цели свержения власти в Иране

Военная операция против ядерной программы Ирана была верным решением, однако свержение власти в исламской республике не является целью Израиля. Об этом в интервью Bild заявил израильский президент Ицхак Герцог.

«Мы должны были устранить эту угрозу, и это то, что мы делаем. У нас нет цели в отношении [верховного лидера Ирана аятоллы Али] Хаменеи или смены режима», — сказал он.

Глава государства, однако, отметил, что ликвидация Хаменеи может стать «побочным эффектом», который в долгосрочной перспективе пойдет иранскому народу «на пользу».

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что устранение Хаменеи — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать.