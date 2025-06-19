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03:31, 19 июня 2025Из жизни

Прохожие схватили и сдали в полицию заглядывавшего под юбки извращенца

Олег Парамонов
Олег Парамонов

В малайзийской столице Куала-Лумпур прохожие схватили молодого человека, пытавшегося заглянуть под юбку незнакомой девушке. Об этом сообщает издание The Rakyat Post.

Инцидент произошел на людном перекрестке в центре города. Группа студентов заметила молодого человека в медицинской маске, который вел себя подозрительно. Он шел по переходу с небольшой бумажной сумкой, в которой лежали покупки и телефон. Камера телефона была направлена вверх и снимала, что находится под юбкой у девушки, идущей впереди.

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Студенты остановили злоумышленника и спросили у него, что он снимает. Тот попытался скрыться, но его повалили на землю и не отпускали до приезда полиции.

Ранее сообщалось, что в США сына миллионера Дона Васека обвинили в тайной съемке чужого секса. Вуайерист попался, когда женщина, которая гостила у него дома, заметила объектив камеры внутри зарядочного порта на стене ванной комнаты.

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