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11:08, 19 июня 2025Россия

Пуск ракеты «Ангара-А5» с российского космодрома сняли на видео

Минобороны показало кадры пуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Пуск ракеты «Ангара-А5» с российского космодрома Плесецк в Архангельской области сняли на видео. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На опубликованных Министерством обороны кадрах видно, как ракету специальным составом доставили к месту запуска. На видео также показаны моменты установки ракеты на специальной площадке и последующего пуска.

После старта ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ракету запустили с космическими аппаратами на борту в интересах Минобороны России. Запуск стал десятым в истории ракеты «Ангара».

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