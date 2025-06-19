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01:20, 19 июня 2025Россия

Путин лично проверил ремонт в Санкт-Петербургской консерватории

Президент Путин лично проверил ремонт в Санкт-Петербургской консерватории
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин лично проверил ремонт в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом сообщает ТАСС.

Главу государства сопровождали министр культуры Ольга Любимова, помощник президента РФ Владимир Мединский, вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор города Александр Беглов.

Путин лично осмотрел внутренние пространства исторического сооружения и пропускающие свет купола. Также российскому лидеру показали учебные классы с системой изменяемой акустики, позволяющей смоделировать распространение звука в любых помещениях.

Президенту также показали Малый зал имени А. К. Глазунова, который сохранил историческую систему акустики. В зале сохранены особые стулья, которые тоже поддерживают распространение звука.

Ранее сообщалось о графике работы Путина на Петербургском международном экономическом форуме, который, как сообщили организаторы, будет насыщенным. В Кремле заявили, что повестка президента на ПМЭФ окажется очень напряженной.

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