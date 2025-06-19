Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 19 июня 2025Мир

Путин поговорил с Си Цзиньпином

Путин провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Разговор носил дружеский, конструктивный характер, и этот разговор был посвящен в основном обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — сообщил Ушаков.

По словам помощника российского лидера, Путин выразил готовность оказывать посреднические услуги при урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Ушаков отметил, что Си Цзиньпин высказался в поддержку российского посредничества.

Ранее председатель КНР призвал мировое сообщество действовать по принципам равноправия и строить жизнь, ориентируясь на создание сообщества единой судьбы, а не господства «закона джунглей».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колбаса — 400 рублей, помидоры — 200, военная форма — 10 000. На что тратят деньги участники СВО и кто наживается на солдатах?

    Свыше десяти вагонов поезда сошли с рельсов в российском регионе

    Россиянин подал в суд на военкомат из-за памятника участнику СВО и выиграл

    Российская школьница лишила отца коллекции швейцарских часов

    Разгромивший московский ресторан голодный иностранец попал на видео

    Названо число замешанных в дропперстве россиян

    Виктория Боня пожаловалась на воров ее косметики в пунктах выдачи

    Иран подтвердил проведение переговоров

    В Американской торговой палате заявили о выгодных перспективах в России

    Песков объяснил разлад Киева и Вашингтона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости