Путин поговорил с Си Цзиньпином

Путин провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Разговор носил дружеский, конструктивный характер, и этот разговор был посвящен в основном обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — сообщил Ушаков.

По словам помощника российского лидера, Путин выразил готовность оказывать посреднические услуги при урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Ушаков отметил, что Си Цзиньпин высказался в поддержку российского посредничества.

Ранее председатель КНР призвал мировое сообщество действовать по принципам равноправия и строить жизнь, ориентируясь на создание сообщества единой судьбы, а не господства «закона джунглей».