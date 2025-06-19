Путин: Немецкие танки были в Курской области, которую ФРГ признает частью России

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что немецкие танки были в Курске. Его слова приводит РИА Новости.

Путин заявил о присутствии немецких танков в Курской области, которую ФРГ признает частью России.

«Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская», — отметил он.

Ранее Путин высказался о возможной поставке ракет Taurus Украине. Он подчеркнул, что Россия рассматривает Германию и многие другие европейские страны, как сторону, поддерживающую Украину. «А в некоторых случаях — как соучастников этих боевых действий», — указал он.