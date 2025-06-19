Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:27, 19 июня 2025Россия

Путин заявил о присутствии немецких танков в Курской области

Путин: Немецкие танки были в Курской области, которую ФРГ признает частью России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что немецкие танки были в Курске. Его слова приводит РИА Новости.

Путин заявил о присутствии немецких танков в Курской области, которую ФРГ признает частью России.

«Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская», — отметил он.

Ранее Путин высказался о возможной поставке ракет Taurus Украине. Он подчеркнул, что Россия рассматривает Германию и многие другие европейские страны, как сторону, поддерживающую Украину. «А в некоторых случаях — как соучастников этих боевых действий», — указал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о наступлении российских военных в зоне СВО

    Стало известно о планах США нанести несколько ударов по ядерному объекту в Иране

    Путин заявил о присутствии немецких танков в Курской области

    В МИД Украины отвергли требование России уничтожить переданное Западом оружие

    Такер Карлсон извинился перед Трампом

    Россиян призвали отказаться от мочеиспускания в водоемах

    Путин дал совет Украине

    Студентка восхитила пользователей сети элегантной местью соседке-грязнуле

    Учительница 45 раз занялась сексом с подростком в школе и попала под суд

    Путин ответил на вопрос об ошибках на посту президента России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости