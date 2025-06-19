Пытавшийся напугать прогуливающего школу сына россиянин получил приговор

В Якутии мужчине дали 6,5 года за нападение с ножом на прогуливающего школу сына

В столице Якутии суд приговорил 40-летнего местного жителя к 6,5 года лишения свободы за нападение с ножом на прогуливающего школу сына. Об этом сообщает «КП».

Мужчина признан виновным по статье о покушении на расправу. Во время заседания свою вину он признал частично и заявил, что хотел только напугать ребенка. Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным издания, покушение на преступление произошло 19 января в квартире дома, расположенного на улице Каландаришвили. Там обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, вызвал прогуливающего уроки сына в коридор и избил. Потом он схватил нож и ударил ребенка в ногу. Школьник смог вырваться и убежать.

Ранее сообщалось, что Калужский областной суд приговорил 39-летнего жителя Обнинска, зарубившего своего 12-летнего сына топором, к 19 годам лишения свободы.