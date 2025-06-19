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15:37, 19 июня 2025Силовые структуры

Пытавшийся напугать прогуливающего школу сына россиянин получил приговор

В Якутии мужчине дали 6,5 года за нападение с ножом на прогуливающего школу сына
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В столице Якутии суд приговорил 40-летнего местного жителя к 6,5 года лишения свободы за нападение с ножом на прогуливающего школу сына. Об этом сообщает «КП».

Мужчина признан виновным по статье о покушении на расправу. Во время заседания свою вину он признал частично и заявил, что хотел только напугать ребенка. Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным издания, покушение на преступление произошло 19 января в квартире дома, расположенного на улице Каландаришвили. Там обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, вызвал прогуливающего уроки сына в коридор и избил. Потом он схватил нож и ударил ребенка в ногу. Школьник смог вырваться и убежать.

Ранее сообщалось, что Калужский областной суд приговорил 39-летнего жителя Обнинска, зарубившего своего 12-летнего сына топором, к 19 годам лишения свободы.

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