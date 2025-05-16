Возненавидевший своего сына-подростка россиянин зарубил его топором и получил приговор

В Калуге суд приговорил зарубившего топором сына-подростка мужчину к 19 годам

Калужский областной суд приговорил 39-летнего жителя Обнинска, зарубившего своего 12-летнего сына топором, к 19 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Как установил суд, в октябре 2024 года подсудимый возненавидел сына-подростка, вывел его в лес, расположенный в Обнинске, и напал на него с топором. Он нанес ребенку не менее 16 ударов по голове, шее и верхним конечностям. От полученных ранений мальчик не выжил.

Ранее сообщалось, что суд избрал обвиняемой в расправе над тремя детьми жительнице Канска меру пресечения в виде ареста.