Раскрыто число осужденных в России пособников Украины

СК: В России осуждено 577 фигурантов дел о преступлениях киевского режима

В России за десять лет осуждены 577 пособников киевского режима, которые совершили преступления против мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

С 2014 года российские следователи возбудили более 7,3 тысячи уголовных дел, фигурантами которых стали в том числе руководство Украины и ее силовых структур, а также члены радикальных националистических объединений. Из осужденных 63 получили пожизненный приговор. Расследование по другим делам продолжается.

Так, для утверждения обвинительного заключения передано дело в отношении бойца штурмового подразделения «Кракен» (террористическая организация запрещена в России) Андрея Приходько. Установлено, в июне 2023 года он незаконно пересек российскую границу и в Белгородской области из ручного противотанкового гранатомета прицельно выстрелил в «Газель». Машина была уничтожена, люди не выжили.

Ранее сообщалось, что в России расследуют атаки дронов ВСУ на автомобиль и дом в Белгородской области.

