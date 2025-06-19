Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:29, 19 июня 2025Силовые структуры

Раскрыто число осужденных в России пособников Украины

СК: В России осуждено 577 фигурантов дел о преступлениях киевского режима
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России за десять лет осуждены 577 пособников киевского режима, которые совершили преступления против мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

С 2014 года российские следователи возбудили более 7,3 тысячи уголовных дел, фигурантами которых стали в том числе руководство Украины и ее силовых структур, а также члены радикальных националистических объединений. Из осужденных 63 получили пожизненный приговор. Расследование по другим делам продолжается.

Так, для утверждения обвинительного заключения передано дело в отношении бойца штурмового подразделения «Кракен» (террористическая организация запрещена в России) Андрея Приходько. Установлено, в июне 2023 года он незаконно пересек российскую границу и в Белгородской области из ручного противотанкового гранатомета прицельно выстрелил в «Газель». Машина была уничтожена, люди не выжили.

Ранее сообщалось, что в России расследуют атаки дронов ВСУ на автомобиль и дом в Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Что ему там делать, когда меня нет?» Путин объяснил отсутствие Трампа на переговорах в Стамбуле. И раскрыл, почему сам не поехал

    Высоту орбиты МКС увеличили

    В России появилась возможность платить через умную колонку

    Удар по АЭС в Иране сравнили с Чернобылем

    Россиянин вручил другу приглашение на свадьбу и получил нож в сердце

    Российский дальнобойщик устроил поножовщину на дороге

    Россиянин получил ранение при атаке дрона ВСУ

    Силуанов рассказал о пользе веры в вопросах инфляции

    Украинские надводные беспилотники заметили в Черном море

    Жену Канье Уэста высмеяли в сети за микрошорты на улице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости