МО РФ: Военные ВС РФ продвинулись в шести населенных пунктах Сумской области

Российские военные продвинулись в шести населенных пунктах Сумской области. Подробности о ходе боев на территории, где Вооруженные силы России (ВС РФ) создают буферную зону, раскрыли в Минобороны.

Бои велись в районах населенных пунктов Новая Сечь, Алексеевка, Писаревка, Андреевка, Рыжевка и Кондратовка Сумской области. «Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции», — заявили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, на этом направлении российские военные за сутки нанесли поражение егерской, десантно-штурмовой и двум механизированным бригадам, а также двум штурмовым полкам.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, бойцы группировки продвинулись на харьковском направлении. В районах населенных пунктов Уды и Резниково было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны.

На обоих направлениях за сутки ВСУ потеряли более 220 солдат, а также технику, в числе которых — боевая бронированная машина, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Среди потерь противника также оказались три склада боеприпасов.