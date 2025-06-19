Разгромивший московский ресторан голодный иностранец попал на видео

Росгвардия задержала в Москве вьетнамца, устроившего погром в ресторане

В Москве Росгвардия задержала 42-летнего гражданина Вьетнама, который устроил погром в азиатском ресторане на Пресненской набережной. Сотрудники столичного управления ведомства сняли задержание на видео, которым поделились с «Лентой.ру».

На кадрах показано, как мужчина пробует еду, потом вскакивает и швыряет тарелки со стола, при этом эмоционально жестикулирует и кричит. Затем он начинает крушить стулья, столы, зону раздачи и кухню.

По информации правоохранителей, иностранец потерял самообладание после того, как официант принес заказанное им национальное блюдо. Посетитель стал крушить все, что попадало ему под руку. Сотрудники заведения вызвали наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Вьетнамца передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге голодный мужчина угрожал пистолетом работникам фастфуда, чтобы те побыстрее выдали его заказ.