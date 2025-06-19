Решетников указал на выгоду от возвращения иностранных брендов

Решетников: Мы хотим, чтобы в Россию возвращалось как можно больше компаний

Власти России приветствуют возвращение покинувших страну иностранных компаний. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Его процитировало RT.

По его словам, уход такого бизнеса приводит к снижению конкуренции, что нельзя считать позитивным явлением. Поэтому нужно, чтобы возвращалось как можно больше компаний, тем более что сейчас интерес к российскому рынку снова начал оживать. Уровень конкуренции снизился, а где такое происходит, всегда есть рентабельность.

Однако, как подчеркнул министр, власти РФ продолжат защищать российский бизнес, а условия возврата по многим направлениям будут ужесточены. Например, уже изменились подходы к локализации в автомобильной промышленности.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что международные компании, желающие вернуться в Россию, должны поспособствовать отмене санкций.