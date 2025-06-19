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09:17, 19 июня 2025Экономика

Решетников указал на выгоду от возвращения иностранных брендов

Решетников: Мы хотим, чтобы в Россию возвращалось как можно больше компаний
Кирилл Луцюк
СюжетВозвращение иностранных компаний в Россию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти России приветствуют возвращение покинувших страну иностранных компаний. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Его процитировало RT.

По его словам, уход такого бизнеса приводит к снижению конкуренции, что нельзя считать позитивным явлением. Поэтому нужно, чтобы возвращалось как можно больше компаний, тем более что сейчас интерес к российскому рынку снова начал оживать. Уровень конкуренции снизился, а где такое происходит, всегда есть рентабельность.

Однако, как подчеркнул министр, власти РФ продолжат защищать российский бизнес, а условия возврата по многим направлениям будут ужесточены. Например, уже изменились подходы к локализации в автомобильной промышленности.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что международные компании, желающие вернуться в Россию, должны поспособствовать отмене санкций.

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