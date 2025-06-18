Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:06, 18 июня 2025Экономика

В России поставили новое условие для возвращения западных компаний

Мантуров предложил зарубежным компаниям для возвращения добиться отмены санкций
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Перед возвращением в Россию международным компаниям необходимо будет добиться отмены санкций. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Сначала пусть поспособствуют, чтобы санкции отменили, а потом пусть приходят, и поговорим», — сказал чиновник в ответ на вопрос, что нужно сделать компаниям для работы в России.

Ранее Мантуров говорил, что правительство допустит к возвращению только те компании, в которых заинтересована страна, то есть подход будет индивидуальным. До этого президент России Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру согласования прихода в страну компаний с обязательными гарантиями от бизнеса по поводу ведения дел.

После возвращения на пост президента США Дональда Трампа российские СМИ неоднократно заявляли о готовности иностранных компаний оперативно вернуться в Россию и поиска ими такой возможности.

По состоянию на середину июня ни один из анонсов не подтвердился. Замминистра финансов Иван Чебесков признал, что правительственная подкомиссия рассматривает десятки заявок в месяц на продажу активов иностранцами, но не видела ни одной заявки по поводу возвращения.

Ранее об отсутствии желающих вернуться говорили замглавы Минпромторга Роман Чекушов, глава Минцифры Максут Шадаев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы его деактивируем навсегда». Российского миллиардера задержали в Армении. В чем причина его конфликта с Пашиняном?

    Волочкова высказалась об идее запретить пропаганду эскорта

    В России объяснили предостережение США по конфликту Ирана и Израиля

    В Одессе чиновников заподозрили в краже выделенных на могилы бойцов ВСУ средств

    Задержанного в Армении бизнесмена Карапетяна перевели в СК

    Военкор раскрыл деталь взятия села в Сумской области

    В Офисе Зеленского отреагировали на сворачивание Трампом группы давления на Россию

    Появились подробности о жизни оскорбившей бойцов СВО блогерши

    Россиянин два года тайно насиловал свою маленькую падчерицу

    Япония переведет Украине миллиарды долларов из российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости