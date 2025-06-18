В России поставили новое условие для возвращения западных компаний

Мантуров предложил зарубежным компаниям для возвращения добиться отмены санкций

Перед возвращением в Россию международным компаниям необходимо будет добиться отмены санкций. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Сначала пусть поспособствуют, чтобы санкции отменили, а потом пусть приходят, и поговорим», — сказал чиновник в ответ на вопрос, что нужно сделать компаниям для работы в России.

Ранее Мантуров говорил, что правительство допустит к возвращению только те компании, в которых заинтересована страна, то есть подход будет индивидуальным. До этого президент России Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру согласования прихода в страну компаний с обязательными гарантиями от бизнеса по поводу ведения дел.

После возвращения на пост президента США Дональда Трампа российские СМИ неоднократно заявляли о готовности иностранных компаний оперативно вернуться в Россию и поиска ими такой возможности.

По состоянию на середину июня ни один из анонсов не подтвердился. Замминистра финансов Иван Чебесков признал, что правительственная подкомиссия рассматривает десятки заявок в месяц на продажу активов иностранцами, но не видела ни одной заявки по поводу возвращения.

Ранее об отсутствии желающих вернуться говорили замглавы Минпромторга Роман Чекушов, глава Минцифры Максут Шадаев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.