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19:03, 19 июня 2025Путешествия

Россия отменит визы с одной мусульманской страной в ближайшее время

Слуцкий: Россия и Бахрейн запланировали отменить визы для граждан обеих стран
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Россия и Бахрейн запланировали отменить визы для граждан обеих стран в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по международным делам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

Во время сессии «Россия — Бахрейн» на Петербургском международном экономическом форуме он назвал безвизовый режим «более высокой орбитой взаимодействия в сфере туризма». Слуцкий добавил, что у туристов из Бахрейна Россия числится среди самых популярных направлений. Также увеличивается интерес россиян к этой мусульманской стране.

Ранее Россия договорилась о взаимной отмене виз с Иорданией — распоряжение о заключении соответствующего соглашения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. От оформления виз освободят соотечественников, которые захотят поехать в эту страну Ближнего Востока не более чем на 30 дней.

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