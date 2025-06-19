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13:36, 19 июня 2025Забота о себе

Россиянам назвали самые распространенные ошибки при похудении

Диетолог Молчанова призвала отказаться от жестких ограничений при похудении
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: i yunmai / Unsplash

Диетолог Алена Молчанова заявила, что существует ряд распространенных ошибок при похудении. Их россиянам она назвала в интервью для YouTube-канала эндокринолога Максима Кузнецова.

Врач отметила, что одной из самых частых ошибок являются жесткие ограничения. По ее словам, такие диеты могут сработать в самом начале, но для долгосрочной перспективы они непригодны.

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Также медик призвала не отказываться полностью от сладостей, чипсов и других любимых продуктов. Вес в первые два месяца при полном отказе действительно может уйти, но потом человек обязательно вернется к этой пище, причем начнет переедать, пояснила специалист.

Она добавила, что не существует продуктов, которые можно употреблять только в определенное время суток. Кроме того, Молчанова обратила внимание, что иногда человек ест просто от скуки, чтобы закрыть определенные эмоциональные потребности, из-за чего происходит набор веса.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева предупредила, что некоторые продукты повышают риск теплового удара. По ее словам, в жару не стоит сочетать алкоголь с солеными закусками.

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