Россиянам назвали самые распространенные ошибки при похудении

Диетолог Молчанова призвала отказаться от жестких ограничений при похудении

Диетолог Алена Молчанова заявила, что существует ряд распространенных ошибок при похудении. Их россиянам она назвала в интервью для YouTube-канала эндокринолога Максима Кузнецова.

Врач отметила, что одной из самых частых ошибок являются жесткие ограничения. По ее словам, такие диеты могут сработать в самом начале, но для долгосрочной перспективы они непригодны.

Также медик призвала не отказываться полностью от сладостей, чипсов и других любимых продуктов. Вес в первые два месяца при полном отказе действительно может уйти, но потом человек обязательно вернется к этой пище, причем начнет переедать, пояснила специалист.

Она добавила, что не существует продуктов, которые можно употреблять только в определенное время суток. Кроме того, Молчанова обратила внимание, что иногда человек ест просто от скуки, чтобы закрыть определенные эмоциональные потребности, из-за чего происходит набор веса.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева предупредила, что некоторые продукты повышают риск теплового удара. По ее словам, в жару не стоит сочетать алкоголь с солеными закусками.