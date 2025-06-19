Россиянин оказался за решеткой из-за одного звонка из аэропорта

Москвич сделал звонок из аэропорта Уфы и оказался в СИЗО

Россиянин показался за решеткой в Уфе после того, как сделал один звонок из местного аэропорта. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики Башкортостан в Telegram-канале.

15 июня 21-летний житель Москвы позвонил в полицию из первого терминала авиагавани и заявил, что у него есть бомба. По версии следствия, он сделал это из хулиганских побуждений, ради паники и дестабилизации в аэропорту.

Теперь его обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчину отправили в следственный изолятор (СИЗО) до 17 августа.

Ранее в США мужчина сообщил, что в самолете, который находится в аэропорту Детройта, заложена бомба. Пассажир опаздывал на тот рейс и решил таким образом задержать вылет.