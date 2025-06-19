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11:48, 19 июня 2025Силовые структуры

Россиянин вручил другу приглашение на свадьбу и получил нож в сердце

Волгоградец зарезал жениха и пытался покончить с собой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Волгоградец расправился с женихом и пытался покончить с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что в Дзержинском районе около одного из домов произошел конфликт между молодыми людьми. Сотрудники полиции прибыли на место и обнаружили 21-летнего парня с ножевым ранением в грудь, а также 25-летнего местного жителя с ранением шеи.

Как установили оперативники, молодой человек со своей невестой встретились с другом, чтобы пригласить его на свадьбу. Это событие они решили отметить в сауне. После застолья на улице между мужчинами возник конфликт. В ходе потасовки подозреваемый достал складной нож и ударил жениха в грудь. Полученное ранение оказалось несовместимо с жизнью. Осознав, что натворил, нападавший ударил тем же ножом себя в шею.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь раненому в грудь, а злоумышленнику оказали помощь и доставили в больницу. На следующий день он был выписан.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что российский сантехник решил скрыть преступление и расчленил знакомого.

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