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18:34, 19 июня 2025Экономика

Российская певица захотела отправиться в отпуск и лишилась денег

Певицу Наталью Штурм обмануло агентство недвижимости
Александра Качан (Редактор)
Наталья Штурм

Наталья Штурм. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российскую певицу Наталью Штурм обмануло агентство недвижимости и оформления виз Eurostate. Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.

Штурм запланировала поездку на греческий остров Миконос вместе с дочерью — путешествие должно было стать подарком ко дню рождения певицы. Вылет должен состояться 20 июня. Артистка подала заявление на оформление визы 4 апреля, однако с тех пор агентство не отвечало на многократные вопросы заказчицы о сроках.

«Ни паспорта, ни шенгена, ни денег, уплаченных за услугу», — отметил Штурм. Она обвинила сотрудников Eurostate в некомпетентности и посоветовала не обращаться в это агентство.

Ранее Штурм заявила, что ее бывший муж, бизнесмен Игорь Павлов, сидел у нее на шее, несмотря на то что имел солидный заработок. Пара развелась год назад.

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