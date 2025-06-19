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10:58, 19 июня 2025Россия

Российские дети соорудили алтарь с мертвыми собаками

В Благовещенске дети соорудили алтарь с мертвыми собаками
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Благовещенске Амурской области дети соорудили алтарь с мертвыми собаками ради шутки. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным российского издания, школьники собрали в кучу разложившиеся трупы животных на территории заброшенного здания недалеко от пересечения Магистральной улицы и Новотроицкого шоссе.

После этого учащиеся сделали несколько снимков на фоне неживых собак и распространили их в соцсетях. Контент возмутил пользователей.

Школьники уже принесли извинения за выходку.

До этого стало известно, что в Пскове 34-летняя женщина расправилась с своими детьми и собаками. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что россиянка была невменяема в момент совершения преступлений.

ЖЗЛ
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