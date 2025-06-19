Российские моряки пять лет брали кота в рейсы и платили зарплату рыбой

KP.RU: Рыжий кот Симба 5 лет служит матросом на судне у берегов Камчатки

На одном из судов, курсирующих у берегов Камчатки, уже пять лет в числе экипажа есть необычный член команды — рыжий кот по кличке Симба. Пушистый моряк не пропускает ни одного рейса, сопровождая своих двуногих коллег в морских путешествиях и выполняя, по сути, роль талисмана «на удачу», пишет KP.RU.

Имя ему выбрали символичное — Симба, ведь «как корабль назовешь, так он и поплывет». Как рассказал капитан судна, благодаря своей огненно-рыжей шерсти и «львиной» стрижке, которую ему иногда делают, кот напоминает царственного сородича в миниатюре.

Животное свободно перемещается по судну: его можно встретить и на палубе, и в рубке, и даже в технических отсеках. Судя по всему, к маршрутам он уже привык и знает свое плавучее жилье не хуже любого матроса.

Официальной зарплаты у Симбы нет, но за усердную службу он получает еду, ласку и любовь всей команды. «Но кот, кажется, на это не в обиде», — уточняет издание.

За годы плавания кот стал всеобщим любимцем и частью экипажа. Команда привязалась к питомцу настолько, что моряки решили запечатлеть Симбу в сувенирной продукции. Они заказали кружки с изображением кота на фоне судна и теперь с гордостью дарят их тем гостям, кто бывает у них на борту.

Ранее сообщалось, что кот-нелегал Бурак, который тайно приплыл на российском судне из Турции в Новороссийск и был спасен моряками FESCO, станет россиянином, а зоозащитники устроят отбор его будущих хозяев.