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13:43, 19 июня 2025Мир

Российский дипломат назвал три сигнала Путина Западу

Дипломат Долгов: Путин на встрече со СМИ подал несколько сигналов Западу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexander Scherbak / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями зарубежных информационных агентств выступил с рядом сигналов Западу. Об этом газете «Взгляд» заявил член Совета Федерации, дипломат Константин Долгов.

Первым он назвал сигнал об открытости России для экономического сотрудничества. «Москва выступает против торговых войн и ограничений. Посыл о сбалансированном развитии мировой экономики отражает интересы подавляющего большинства стран и народов», — объяснил сенатор.

Второй сигнал касается того, что российская сторона не поступится своими интересами и не позволит никому ущемлять безопасность страны, добавил Долгов. «Мы добьемся своих стратегических целей», — отметил он.

Еще один важный сигнал, по его словам, связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке. «Москва выступает за мирное урегулирование между Израилем и Ираном, и старается этому способствовать. Мы не можем повлиять на стороны конфликта, а лишь предлагаем посреднические услуги», — указал собеседник издания.

Путин встретился с руководителями мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поздно вечером 18 июня. Президент общался с прессой около двух часов.

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