Переговоры с Киевом, встреча с Зеленским и позиция Трампа: о чем говорил Путин на встрече с руководителями мировых информагентств

Путин: Если президент Украины не легитимен, не легитимна и вся система власти

Президент России Владимир Путин встретился с руководителями мировых информационных агентства на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он общался с прессой около двух часов и затронул наиболее актуальные темы мировой политики.

В частности, российский лидер порассуждал о перспективах завершения конфликта на Украине, его первопричинах и виновниках, а также о возможной встрече с президентом республики Владимиром Зеленским.

Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, подчеркнул Путин

Путин подчеркнул, что важно не просто урегулировать конфликт на Украине сейчас, но и найти решение надолго.

Мы тоже хотим завершить конфликт на Украине и как можно быстрее, и, желательно, мирным путем Владимир Путин президент России

При этом Москва не допустит, чтобы на территории Украины были вооруженные силы, которые в перспективе угрожают России, добавил Путин. «Если мы не договоримся по Украине мирным путем, то будем добиваться поставленных целей военным», — подчеркнул он.

Путин высказался о переговорах с Зеленским

Путин заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта.

Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это Зеленский Владимир Путин президент России

При этом он задался вопросом, «кто будет подписывать документы», указав на вопрос легитимности украинского президента. Глава государства заявил, что продления полномочий главы Украины не существует юридически, даже несмотря на объявленное военное положение.

Он указал, что, если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти в стране становится нелегитимной.

Путин добавил, что, учитывая это, встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». На финальном же документе должны быть подписи легитимных властей, подчеркнул он.

Президент также сообщил, что переговорные группы России и Украины находятся в контакте. По его словам, помощник президента России и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сегодня говорил с партнером из Киева.

Российский лидер заявил, что новые переговоры Украины и России могут пройти после 22 июня.

2 июня в Стамбуле состоялись вторые очные переговоры России и Украины. Встреча продлилась менее двух часов.

Москва и Киев договорились об обмене военнопленных моложе 25 лет и всех тяжелораненых. Москва не согласилась на общее прекращение огня и встречу лидеров, однако предложила Киеву прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы позволить забрать тела в «серой зоне».

Путин напомнил журналистам о первопричинах конфликта на Украине

Российский лидер заявил, что власти Украины сами начали войну, использовав оружие против жителей Донбасса.

Россия не начинала военных действий на Украине, а пытается их закончить. Украинское руководство само начало войну на собственной территории с тяжелой техникой и авиацией, но про это никто не хочет сегодня вспоминать Владимир Путин президент России

Глава государства также назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России. «Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. И все. Это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации», — заявил он.

В мае Путин говорил, что Россия не планировала начинать военную операцию, а надеялась мирным путем решить проблему Донбасса. Глава государства отметил, что ему хотелось верить, что Минские соглашения будут соблюдены, поскольку Россия выполняла их, и подтвердил, что именно по этой причине СВО не началась раньше.

Путин заявил о стратегическом преимущества ВС РФ и дал совет Киеву

Российские войска имеют стратегическое преимущество на всех направлениях в зоне боевых действий на Украине, наступая по всей линии боевого соприкосновения, отметил Путин.

Глава государства предрек ухудшение ситуации для Киева в случае затягивания урегулирования. Он подчеркнул, что ВСУ укомплектованы на 47 процентов, а штурмовые подразделения и того меньше.

Потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, добавил Путин. Он дал совет Киеву не затягивать с переговорами, отметив, что Москва готова решать ситуацию по стамбульским принципам.

Путин оценил шаги Трампа в отношении России

Путин прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о начале конфликта на Украине. Глава Белого дома прав, когда говорит, что при нем конфликт на Украине мог бы не случиться, сказал российский лидер. Он также упомянул свой разговор с предыдущим президентом США Джо Байденом, в котором призывал решать все мирно, избегая горячей фазы.

Трамп — бизнесмен, и в этом большой плюс: он «все считает», это относится и к шагам в отношении России Владимир Путин президент России

Президент также считает, что встреча с Трампом была бы полезной. Однако для этого она должна быть подготовленной, уточнил он.

Путин порассуждал о посредничестве Германии в конфликте на Украине

Президент заявил, что европейские лидеры по своей инициативе прекратили контакты с Москвой, когда захотели нанести стране стратегическое поражение.

Они эти контакты прекратили, они пусть и возобновляют Владимир Путин президент России

Глава государства также задался вопросом о написанных Западом правилах. Он отметил, что западные страны пишут правила для других, но сами не собираются их соблюдать.

Надо жить по правилам, по каким правилам? Правила вы пишете для других, а сами не собираетесь их соблюдать, кто будет жить по таким правилам? Владимир Путин президент России

Глава государства добавил, что западным элитам удобно использовать тезис о якобы угрозе со стороны России для выстраивания своей внутренней политики.

Политик напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога. При этом Путин усомнился, что Германия сможет стать лучшим посредником по Украине, чем США.

По его словам, Россия рассматривает ФРГ не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину. «А в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий», — отметил президент.

Путин также предупредил, что поставки Taurus Украине будут означать втягивание Германии в прямой вооруженный конфликт с Россией, поскольку ВСУ не смогут самостоятельно управлять этими ракетами, потребуются немецкие офицеры.

Путин назвал бредом заявления о планах России напасть на НАТО

Легенда, что Россия собирается напасть на НАТО — это бред, заявил президент России. По словам политика, те, кто говорит о подобном желании Москвы, не верят в это сами. Он также высказался о перевооружении НАТО, отметив, что Москва не видит в этом угрозы.

Мы самодостаточны с точки зрения собственной безопасности Владимир Путин президент России

Ранее Путин уже комментировал слухи о том, что Россия якобы хочет напасть на НАТО. Он назвал подобные заявления бредом.