Путин заявил о наступлении российских военных в зоне СВО

Путин заявил о наступлении российских бойцов на всех направлениях в зоне СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге прокомментировал ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Путин сообщил, что российские военные продвигаются в зоне СВО. Он уточнил, что наступление российских бойцов наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин заявил о желании как можно быстрее завершить конфликт на Украине. «Поверьте, мы тоже хотим это завершить и как можно быстрее, и лучше — мирным путем», — подчеркнул он.