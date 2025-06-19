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01:46, 19 июня 2025Россия

Путин заявил о наступлении российских военных в зоне СВО

Путин заявил о наступлении российских бойцов на всех направлениях в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге прокомментировал ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Путин сообщил, что российские военные продвигаются в зоне СВО. Он уточнил, что наступление российских бойцов наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин заявил о желании как можно быстрее завершить конфликт на Украине. «Поверьте, мы тоже хотим это завершить и как можно быстрее, и лучше — мирным путем», — подчеркнул он.

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