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01:00, 19 июня 2025Россия

Путин заявил о желании как можно быстрее завершить конфликт на Украине

Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поверьте, мы тоже хотим это завершить и как можно быстрее, и лучше — мирным путем», — отметил российский лидер.

Ранее Путин прокомментировал переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он сообщил, что переговорные группы сторон находятся в контакте.

Президент также отметил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». На финальном же документе должны быть подписи легитимных властей, подчеркнул он.

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