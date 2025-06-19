Путин заявил о желании как можно быстрее завершить конфликт на Украине

Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поверьте, мы тоже хотим это завершить и как можно быстрее, и лучше — мирным путем», — отметил российский лидер.

Ранее Путин прокомментировал переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он сообщил, что переговорные группы сторон находятся в контакте.

Президент также отметил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». На финальном же документе должны быть подписи легитимных властей, подчеркнул он.