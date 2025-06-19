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00:58, 19 июня 2025Россия

Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России

Путин заявил, что Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. И все. Это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации», — заявил он.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия не планировала начинать военную операцию, а надеялась мирным путем решить проблему Донбасса. Глава государства отметил, что ему хотелось верить, что Минские соглашения будут соблюдены, поскольку Россия выполняла их, и подтвердил, что именно по этой причине СВО не началась раньше.

До этого российский лидер заявил, что примирение с Украиной неизбежно и является лишь вопросом времени.

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