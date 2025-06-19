Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России

Путин заявил, что Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью РФ

Президент России Владимир Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. И все. Это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации», — заявил он.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия не планировала начинать военную операцию, а надеялась мирным путем решить проблему Донбасса. Глава государства отметил, что ему хотелось верить, что Минские соглашения будут соблюдены, поскольку Россия выполняла их, и подтвердил, что именно по этой причине СВО не началась раньше.

До этого российский лидер заявил, что примирение с Украиной неизбежно и является лишь вопросом времени.