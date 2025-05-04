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13:32, 4 мая 2025Россия

Путин высказался о подготовке к СВО

Путин заявил, что РФ специально не готовилась к СВО
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не планировала начинать войну, а надеялась мирным путем решить проблему Донбасса. О подготовке в спецоперации (СВО) на Украине он высказался в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1», доступном на платформе «Смотрим».

Глава государства отметил, что ему хотелось верить, что Минские соглашения будут соблюдены, поскольку Россия выполняла их, и подтвердил, что именно по этой причине СВО не началась раньше. «Мы не могли не верить и не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов. Но мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами», — заключил Путин. Он добавил, что при этом выяснилось, что «другая сторона думала и действовала иначе».

В этом же интервью российский лидер заявил, что примирение с Украиной неизбежно и является лишь вопросом времени.

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