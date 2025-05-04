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10:49, 4 мая 2025Россия

Путин высказался о примирении с Украиной

Путин заявил, что примирение РФ и Украины является вопросом времени
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин назвал неизбежным примирение с Украиной. Об этом российский лидер заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передают «Вести» в Telegram-канале.

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. (...) Это вопрос времени», — привело издание слова Путина.

Кроме того, президент указал, что у России достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для страны результатом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заявление Путина о том, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, актуально. При этом он указал, что Москва не слышала никаких высказываний в этом контексте от Киева.

Перед этим Песков отметил, что украинский кризис является слишком сложным, чтобы урегулировать его «сиюминутно». Кроме того, он подчеркнул, что урегулирование конфликта должно быть достигнуто с Киевом, а не с Вашингтоном.

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