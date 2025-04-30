В Кремле заявили о готовности к переговорам без предварительных условий

Песков: Россия готова к переговорам с Украиной без условий

Заявление президента России Владимира Путина, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, актуально. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он добавил, что при этом Россия не слышала никаких заявлений в этом контексте от Киева, так что неизвестно, готов ли Киев к переговорам без предварительных условий.

Ранее Песков призвал Киев признать реальную ситуацию на поле боя. Он добавил, что когда между Украиной и Россией были подготовлены стамбульские соглашения, премьер-министр Великобритании того времени Борис Джонсон «дал команду Киеву» выйти из переговорного процесса.

До этого Песков заявил, чот США желают достичь быстрого успеха в мирном процессе по Украине, но важно учесть все детали до урегулирования. « Есть много деталей и множество мелких нюансов, которые необходимо решить», — сказал он.