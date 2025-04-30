Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:20, 30 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле заявили о готовности к переговорам без предварительных условий

Песков: Россия готова к переговорам с Украиной без условий
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Заявление президента России Владимира Путина, что Россия готова к переговорам без предварительных условий, актуально. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он добавил, что при этом Россия не слышала никаких заявлений в этом контексте от Киева, так что неизвестно, готов ли Киев к переговорам без предварительных условий.

Ранее Песков призвал Киев признать реальную ситуацию на поле боя. Он добавил, что когда между Украиной и Россией были подготовлены стамбульские соглашения, премьер-министр Великобритании того времени Борис Джонсон «дал команду Киеву» выйти из переговорного процесса.

До этого Песков заявил, чот США желают достичь быстрого успеха в мирном процессе по Украине, но важно учесть все детали до урегулирования. « Есть много деталей и множество мелких нюансов, которые необходимо решить», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них

    В Раде допустили удар по Параду Победы 9 мая

    Раскрыт представитель Индии на Дне Победы вместо Моди

    Появились фото похудевшего Леонардо Ди Каприо

    Симоньян позвонили из администрации президента во время родов

    Угрозу полномасштабной войны Индии и Пакистана оценили

    София Ротару избавилась от квартиры в Москве

    В России начальника филиала строительства Минобороны обвинили во взятке

    Депутат Госдумы принял россиянина за мигранта и назвал его инопланетянином с тупой головой

    В Кремле заявили о готовности к переговорам без предварительных условий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости