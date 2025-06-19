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01:29, 19 июня 2025Россия

Путин прокомментировал возможную скорую встречу с Трампом

Путин: Встреча с Трампом была бы полезной, но ее нужно подготовить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге высказался о возможной встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Его слова приводит РИА Новости.

Путин заявил, что встреча с Трампом была бы полезной. Однако для этого она должна быть подготовленной, уточнил он.

До этого Путин высказался о прямых переговорах с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку».

Ранее Трамп заявлял, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским. «Ну, если это необходимо», — подчеркнул он.

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