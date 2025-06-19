Путин прокомментировал возможную скорую встречу с Трампом

Путин: Встреча с Трампом была бы полезной, но ее нужно подготовить

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге высказался о возможной встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Его слова приводит РИА Новости.

Путин заявил, что встреча с Трампом была бы полезной. Однако для этого она должна быть подготовленной, уточнил он.

До этого Путин высказался о прямых переговорах с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку».

Ранее Трамп заявлял, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским. «Ну, если это необходимо», — подчеркнул он.