Путин прокомментировал возможную скорую встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге высказался о возможной встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Его слова приводит РИА Новости.
Путин заявил, что встреча с Трампом была бы полезной. Однако для этого она должна быть подготовленной, уточнил он.
До этого Путин высказался о прямых переговорах с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку».
Ранее Трамп заявлял, что готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским. «Ну, если это необходимо», — подчеркнул он.