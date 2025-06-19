Путин ответил на вопрос об ошибках на посту президента России

Путин об ошибках на посту президента: Кто без греха, пусть первый кинет камень

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на вопрос о своих ошибках за 25 лет на посту главы государства. Трансляцию ведет РИА Новости.

«Кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в меня камень», — сказал президент, завершая встречу с журналистами.

Ранее президент рассказал, в чем заключается главнейшая задача властей страны. Российский лидер назвал главную задачу властей и подчеркнул, что государство стремится улучшать качество жизни граждан.

