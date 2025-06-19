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00:55, 19 июня 2025Россия

Путин предрек ухудшение ситуации для Киева

Путин заявил, что ситуация для Киева будет ухудшаться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предрек ухудшение ситуации для Киева. Трансляцию ведет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Москва тем не менее готова продолжать переговоры с Украиной, однако встает вопрос, кто будет подписывать документы. Российский лидер вновь поднял вопрос легитимности правительства украинского президента Владимира Зеленского после истечения сроков его полномочий.

«Мы тоже хотим завершить конфликт на Украине и как можно быстрее, и, желательно, мирным путем», — заявил Путин, комментируя новые раунды переговоров с Киевом.

Президент отметил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». На финальном же документе должны быть подписи легитимных властей, подчеркнул он.

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