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00:50, 19 июня 2025Россия

Путин согласился с мнением Трампа о начале конфликта на Украине

Путин согласился с Трампом, что при нем конфликт на Украине мог бы не начаться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о начале конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Путин также упомянул свой разговор с предыдущим президентом США Джо Байденом, в котором российский лидер призывал решать все мирно, избегая горячей фазы.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине не начался бы во время его пребывания у власти. Эскалацию напряженности он объяснял действиями предыдущей администрации Джо Байдена. При этом Трамп подчеркивал, что его всегда связывали хорошие отношения с Путиным.

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