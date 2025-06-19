Путин согласился с мнением Трампа о начале конфликта на Украине

Путин согласился с Трампом, что при нем конфликт на Украине мог бы не начаться

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о начале конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Путин также упомянул свой разговор с предыдущим президентом США Джо Байденом, в котором российский лидер призывал решать все мирно, избегая горячей фазы.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине не начался бы во время его пребывания у власти. Эскалацию напряженности он объяснял действиями предыдущей администрации Джо Байдена. При этом Трамп подчеркивал, что его всегда связывали хорошие отношения с Путиным.