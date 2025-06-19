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18:05, 19 июня 2025Экономика

Рынку жилья в России предрекли проблемы

Замминистра Стасишин: Рентабельность застройщиков в России снизится еще больше
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетСтавки по ипотеке

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Рынку жилья в России предрекли проблемы — рентабельность застройщиков в стране будет снижаться еще больше. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, пишет РИА Новости.

По оценкам замминистра, в большинстве регионов рентабельность девелоперов уже не превышает 12-15 процентов, в некоторых областях показатели еще ниже. «С учетом ненаполнения эскроу-счетов по действующим проектам эта рентабельность будет сокращаться», — спрогнозировал Стасишин.

Замглавы ведомства отметил, что власти подготовили программу субсидирования проектного финансирования, чтобы поддержать отрасль. «Туда попадет 37 регионов, не так много квадратных метров. Эта программа поддержит регионы с небольшим спросом. В ближайшее время мы внесем программу в правительство и запустим», — пояснил Стасишин.

Ранее аналитики портала «ЕРЗ.РФ» предрекли 33 регионам России кризис чрезмерного предложения новостроек. По данным специалистов, россияне не стремятся покупать строящееся жилья из-за слишком высоких ставок по ипотеке.

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