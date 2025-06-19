Сийярто постеснялся дам на ПМЭФ

Сияйрто пошутил, что не будет озвучивать свой возраст при дамах в зале на ПМЭФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пошутил, что не будет озвучивать свой возраст при дамах, присутствующих в зале на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом передает корреспондент «Ленты.ру».

Сийярто в ходе своего выступления заявил о том, что он является самым опытным министром иностранных дел после Сергея Лаврова, рассуждая о разумности европейской энергетической политики.

«Я действительно верю в то, что политика — это такая работа, которая основана на наличии определенного опыта, особенно это касается энергетической политики. Каков мой опыт? Я занимаю свою должность уже на протяжении 11 лет, я второй самый долго пребывающий на своей должности министр после Сергея Лаврова», — отметил дипломат.

После этого он пошутил, что в зале сидит очень много дам, поэтому он «не хотел бы озвучивать при них свой возраст».

Ранее Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хотят отрезать Европу от российских энергоносителей, а вопрос нефти превратился в предмет идеологии.