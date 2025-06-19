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16:00, 19 июня 2025Мир

Сийярто раскрыл план Зеленского и фон дер Ляйен против России

Сийярто: Зеленский и фон дер Ляйен хотят отрезать Европу от газа и нефти из РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен хотят отрезать Европу от российских энергоносителей, а вопрос нефти превратился в предмет идеологии. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вопрос нефти из России превратился в предмет идеологии. Для Венгрии же это вопрос наших физических потребностей. Европейский союз (ЕС) пытается отрезать нас от российских ресурсов. Буду груб — это и есть план фон дер Ляйен и Зеленского. Киев хочет лишить Европу доступных нефти и газа из России. Они говорят, что это вопрос независимости и безопасности. Но это все ложь», — подчеркнул дипломат.

Сийярто отметил, что Будапешт выступает против такой политики Еврокомиссии, поскольку ограничение поставок энергоресурсов из России «жестко навредит самому Евросоюзу в угоду Киеву».

17 июня еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК к концу 2027 года собирается полностью запретить странам объединения закупать российский газ. Он подчеркнул, что запрет на поставки топлива из России будет действовать вне зависимости от того, прекратятся ли боевые действия на Украине.

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