Стало известно о массово обманувших депутатов Госдумы мошенниках

Боярский: Мошенники обманули 12 депутатов Госдумы на чувствительные суммы

Мошенники «развели» сразу 12 депутатов Государственной Думы на различные суммы. О массово обманувших парламентариев преступниках стало известно из слов депутата Сергея Боярского, его заявление приводит ТАСС.

По словам политика, суммы, на которые мошенникам удалось обмануть парламентариев, оказались чувствительными. Он уточнил, что злоумышленники представлялись заместителем председателя Госдумы и использовали для этого аккаунт в иностранном мессенджере «с аватаркой, которую можно скачать в интернете».

Кто именно из депутатов пострадал от действий мошенников, Боярский не уточнил.

Ранее сообщалось, что россиянка перевела мошенникам «гробовые» за участвовавшего в СВО сына.