Стало известно о наследстве звезды фильма «Любовь и голуби»

Звезда фильма «Любовь и голуби» Тенякова оставила в наследство дом и квартиру

Народная артистка РФ Наталья Тенякова оставила в наследство родственникам недвижимость. Об имуществе звезды фильма «Любовь и голуби» узнала газета «Комсомольская правда».

У актрисы была только одна наследница первой очереди — 51-летняя дочь, актриса Дарья Юрская. У Юрской есть два сына 23-х и 16 лет. По данным издания, Тенякова имела теплые отношения со всеми близкими родственникам и проводила с ними много времени.

Артистке принадлежали два объекта недвижимости: загородный дом в Подмосковье и квартира в Москве. Дом располагается на участке в 50 километрах от столицы недалеко от Ногинска. Дачи в той же локации стоят около четырех миллионов рублей. Квартира находится в центре Москвы в Гагаринском переулке. Стоимость квадрата в аналогичных объекта составляет от 800 тысяч рублей, а цена на «трешки» — от 90 миллионов рублей.

Наталья Тенякова ушла из жизни из-за острой сердечной недостаточности 18 июня в возрасте 80 лет.