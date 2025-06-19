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02:01, 19 июня 2025Интернет и СМИ

Студентка восхитила пользователей сети элегантной местью соседке-грязнуле

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Aila Ruoho / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником AquamarineJello рассказала, как во время учебы в колледже ей досталась соседка по комнате в общежитии, сводившая ее с ума. Она постоянно воровала еду, бросала ее недоеденной в самых неподходящих местах и разбрасывала грязную одежду.

«Я старалась содержать свою половину комнаты в чистоте, но все равно часто находила ее вещи у себя. А однажды я обнаружила, что одна из моих мисок с макаронами и сыром была украдена и потом настолько покрытась плесенью, что это было похоже на колонию микроорганизмов, выросшую на заднице Бендера», — написала автор темы.

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Вскоре AquamarineJello узнала, что освобождается место в комнате, в которой живет ее лучшая подруга. Она решила переехать к ней, предварительно отомстив своей нынешней соседке. Некоторое время она незаметно собирала свои вещи, пока другая девушка смотрела телевизор.

«После этого мой друг отключил от сети и начал выносить мой мини-холодильник, а я схватила телевизор. Соседка закричала: "Какого хрена ты делаешь? Я его смотрела!", но я просто пожала плечами и сказала: "Извините, я съезжаю, увидимся". Это было крайне приятно, и она больше никогда со мной не разговаривала», — заключила автор поста.

Других пользователей эта история мелкой мести восхитила. Выяснилось, что многие из них в течение жизни также были вынуждены делить комнаты с «людьми-торнадо», не умеющими поддерживать чистоту и ворующими еду и одежду. Однако отомстить удалось далеко не всем.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала на портале, что вызвала полицию после того, как увидела, чем занималась соседка в ее отсутствие. По словам автора, ей удалось добиться ареста девушки, тайком издевавшейся над животными.

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