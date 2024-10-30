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08:00, 30 октября 2024Интернет и СМИ

Девушка установила камеры наблюдения дома и добилась ареста соседки

Фото: Zyn Chakrapong / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Successful_Unit8203 рассказала на портале, что вызвала полицию после того, как увидела, чем занималась соседка в ее отсутствие. По словам девушки, ей удалось добиться ареста соседки.

Рассказчица объяснила, что ей пришлось срочно уехать по семейным обстоятельствам. Ее соседка по комнате предложила авторше поста посидеть с ее котом.

Перед тем как уехать, девушка установила камеру наблюдения, чтобы смотреть за животными. По ее словам, это решение оказалось правильным. Пользовательница пожаловалась, что соседка пригласила к ним в дом друга-блогера, с которым они начали снимать видео с участием ее кота.

«Они покрасили его шерсть в розовый цвет чем-то похожим на краску для людей (она ядовита для кошек), заставили его носить маленькие костюмы, хотя это ему явно не нравилось, и обливали его водой, когда он пытался сбежать», — описала действия соседки и ее друга рассказчица. Также, пожаловалась девушка, они давали животному молоко с блестками, чтобы снять красивые видео.

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Авторша поста обратилась в ветеринарную службу, представители которой сказали ей, что употребление молока с блестками может быть опасно для жизни кота. После этого девушка позвонила в полицию. Правоохранители приехали в квартиру девушек и арестовали соседку и ее подругу за жестокое обращение с животным.

Родители соседки осудили девушку за то, что она вызывала полицию. Они также предложили оплатить лечение кота, если рассказчица заберет заявление из полиции.

Комментаторы сочли поведение соседки крайне жестоким. При этом многие подчеркнули, что соседка и ее семья в любом случае должны будут оплатить лечение животного.

Ранее парень рассказал на Reddit, как заглянул в сейф на работе и обнаружил зловещий предмет. Пользователи призвали убрать находку обратно.

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      Мария Большакова
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