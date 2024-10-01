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08:00, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Парень проверил сейф на работе и обнаружил зловещий предмет

Фото: torslundahelm / Reddit

Пользователь Reddit с ником torslundahelm рассказал на портале, что решил проверить сейф на работе и обнаружил в нем пугающую картину. В комментариях автора призвали положить предмет обратно и забыть о нем.

Парень показал, что в сейфе лежала картина, нарисованная простым карандашом. На ней изображено человекоподобное существо. По словам рассказчика, рисунок датирован 1985 годом.

Комментаторы отметили, что увиденное напомнило им картину Эдварда Мунка «Крик». «Лучше положите это обратно в сейф. Или вы хотите, чтобы это гуляло по ночам?», «Эта штука проклята, и автор теперь — тоже», «Это существо выглядит так, как я себя чувствую», «Сожгите это. Не зря картина лежала в сейфе», — поиронизировали пользователи.

Они также призвали парня проверить, не спрятано ли что-либо под рамкой картины.

Ранее другой мужчина рассказал на Reddit, как находка во дворе заставила его проверить камеры наблюдения. Он заявил, что по оставленным у дома вещам понял, что кто-то посещал его двор.

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      Мария Большакова
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