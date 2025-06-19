Суд определился с похитившим 14-летнюю россиянку мигрантом

На Урале суд на 1,5 месяца арестовал мигранта, похитившего 14-летнюю школьницу

На Урале Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал 24-летнего гражданина Узбекистана, похитившего 14-летнюю школьницу, на 1,5 месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По данным Telegram-канала Е1, мигранта зовут Бегзод Еносов. Он снимал квартиру с другим рабочим и проживал по соседству с девочкой-подростком. Коллеги иностранца рассказали, что он почти не говорит по-русски, а только кивает и молчит. Мужчина дарил школьнице подарки и рассказывал, как сильно любит ее. Отец потерпевшей сказал, что за такое надо судить.

Иностранный гражданин обвиняется по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»). Он заключен под стражу до 15 августа включительно.

16 июня стало известно, что мигрант увез 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга в Челябинск и удерживал ее там в квартире две недели.