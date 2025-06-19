Россиянам назвали способ сэкономить на плате за электричество

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Многотарифный счетчик поможет снизить счета за ЖКУ

Многотарифный счетчик позволяет сэкономить на «коммуналке». Своими советами с агентством «Прайм» поделился общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Прибор не считает электроэнергию по единому тарифу и учитывает сниженную плату в ночные часы. Снизить расходы можно также за счет светодиодных ламп. В сравнении с обычными лампами они потребляют в разы меньше электричества и служат дольше. Значение имеет и то, как вы используете бытовую технику. К примеру, холодильник стоит держать подальше от плиты и отопительных приборов. В электрочайник перед кипячением стоит наливать ровно столько воды, сколько вы собираетесь выпить. Кондиционер рекомендуется включать, когда в комнате закрыты окна и двери, уточняет Бондарь.

Ранее россиянам раскрыли способы сэкономить на отоплении. Индивидуальные регуляторы и квартирные приборы учета в этом неэффективны — к регулировке температуры в радиаторах жильцам стоит подходить коллективно. Для этого нужно составить обращение в ресурсоснабжающую организацию и установить датчик регулировки.